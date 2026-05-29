Стилияна Николова е лидер, а Ева Брезалиева е втора след силни съчетания във Варна

Стилияна Николова и Ева Брезалиева продължиха убедителното си представяне на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, след като изиграха стабилно съчетанията си с бухалки и лента в квалификациите за индивидуалния многобой и финалите на уредите.

Николова оглавява временното класиране след втората група с общ сбор от 87.200 точки. Възпитаничката на Валентина Иванова получи 29.800 точки на бухалки и 28.150 на лента, като заема първата позиция и на двата уреда към момента.

Ева Брезалиева също се представя на високо ниво и е втора във временното подреждане с 84.800 точки. Тя записа 28.400 на бухалки и 27.700 на лента, което ѝ отрежда място сред фаворитките за финалите.

До края на квалификациите остават още шест групи, след които ще стане ясно кои 20 гимнастички ще продължат борбата за медалите в многобоя. Българките вече си осигуриха участие във финалите на обръч и топка.

В отборното класиране България също е начело с 227.850 точки, пред Испания и Грузия. По-късно днес са подиум тренировките при ансамблите, където първи на килима ще излязат българските състезателки.