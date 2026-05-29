Иван Костов за президентските избори: За мен демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров

Гледам с голям интерес и с голяма надежда към президентските избори, защото за мен демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров, каза бившият премиер Иван Костов в студиото на "Денят започва". Костов уточни, че бившият служебен премиер е негов личен избор и изрази надежда демократите да се обединят поне за този вот.

Иван Костов, бивш премиер: "И знаете ли, то не зависи много и от техните раздели. Защото пък демократичната общност са тези хора, които излизат на улицата. Тези хора, които взимат съдбата на страната си в ръцете. Те излязоха в 1996 - 1997 година. Те бяха на улицата, те направиха тази промяна. Сега отново излязоха. Няколко пъти се опитваха безуспешно, но тези хора излязоха. Те излязоха и сега. Те овластиха фактически този екип на господин Радев. Тези хора, те са сила, те са авангардът на това общество."

Той определи заплахата от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС:

"Аз не мисля, че е реална. Не мисля, че някой може да обърне курса на страната. Ние вече сме много вътре интегрирани в ЕС и в НАТО, така че това за мен не е вече фактор. И от тази гледна точка не бива това да е проблем и тема на изборите, защото няма да спечели никой от кандидатите от нея. По-скоро трябва да се намерят думи към младите хора. Трябва да се намери послания към тях, към такива като вас и по-млади и тук още завършващи и влизащи в това. Те да бъдат ангажирани със съдбата на страната. Те да продължат това, което поколенията са показали, че могат да го правят. Да излизат и да, когато политици са безсилни, да решават въпроса."

Иван Костов допълни, че корупционният модел у нас може да бъде променен:

"Защото той е уязвим, този модел. Той може да бъде разграден, може да бъде преустановено неговото функциониране. Стига да не бъде заменен от нови блокери на влияние. Стига да не бъде заменен от едни кадрови смени само или от едни пожарни действия, които гасят това, което гори в момента, но не си даваме сметка в каква тежка пожарна опасност е всичко останало."

Корупцията е ендемична и е проникнала в административното тяло на държавата и на институциите, тя си функционира независимо от смяната горе на политическите нива, допълни Костов. И това е проблем, защото тя автоматично се приписва на новите управляващи, независимо кои са те, каза още той.

"Аз съм си позволил в едни статии да препоръчам нещо за съдебната власт, защото съм убеден, че съдебната власт не може като барон Мюнхаузен да се самоспаси. За съжаление, тя не е в това състояние. Тя е тежко уязвена, както са тежко уязвени институциите. Някои от тях могат да бъдат оздравени, разбира се, със силата на политическото действие, защото, нека да подчертаем още един път, огромен е капитала, който имат сегашните управляващи. Не само като парламентарно мнозинство, много стабилно, но и като голямо обществено доверие. Очевидно е, че доверието е да се смени този модел."

Сред предложенията на Костов е прокуратурата да излезе от съдебната власт и да стане част от Министерството на правосъдието.

"Това е надеждата, че прокуратурата, влизайки във изпълнителната власт, аз това го повтарям от 21 години, между другото, тя ще бъде под обществен и политически контрол. Ще бъде видимо. Няма да може да се укрива, както се укриваше Цацаров, Гешев, Сарафов и т.н. Т.е. няма да има главен прокурор, който да каже над мене само Господ, така ли? Да, няма да има, който, вдигайки телефон, да каже, тук е "Плод - зеленчук". Спомняте си един такъв имаше. Няма да може да се скриват проблемите."

Според Костов държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит. За тази година вероятно ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишаването на процента от 3, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившият премиер, но не е ясно какво ще се случва през следващата година.

