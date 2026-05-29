САЩ удължиха до 27 юни срока за купуване на международните активи на "Лукойл"

Източник: БТА
Чете се за: 01:30 мин.
По света
лукойл позиция българия особеният управител действа законодателството
САЩ удължиха до 27 юни, лиценза, позволяващ на компаниите да водят преговори с втория по големина руски нефтопроизводител „Лукойл“ за закупуването на чуждестранните активи на компанията, съобщи американското Министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Съединените щати вече удължиха крайния срок около шест пъти, откакто наложиха санкции през октомври миналата година срещу „Лукойл“ и руската държавна петролна компания „Роснефт“ заради ролята, която приходите им играят в подкрепата на продължаващата вече повече от четири години война в Украйна.

Санкциите наложиха продажбата на международния портфейл на „Лукойл“, оценен на около 22 млрд. долара, включващ нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия. Процесът привлече интереса на повече от десетина кандидати, вариращи от американския петролен гигант „ЕксонМобил“ до бившия собственик на „ПорнХъб“.

Всяка сделка трябва да гарантира, че „Лукойл“ няма да получи авансово плащане, като всички постъпления се депозират в замразена сметка под юрисдикцията на Вашингтон.

Сделките изискват и окончателно одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC).

