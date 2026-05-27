НАСА: Надяваме се хора да обитават Луната до няколко години

Теодора Гатева от Теодора Гатева
НАСА представи амбициозния си план за изграждане на постоянна база на Луната. След историческия успех на пилотираната мисия „Артемис II“ надеждата е до няколко години хора да изучават естествения ни спътник, докато живеят на него. А след тази фаза заселването на Марс е само на една крачка.

Така се предполага, че ще изглежда животът на Луната след само 6 години! НАСА представи плановете си за изграждането на база за постоянно обитаване на нашия естествен спътник. Роботизирани спускаеми апарати, скачащи дронове и роувъри ще бъдат част от ежедневието в базата, с размерите на голям град.

Амбициозният проект е планиран в три фази. Първата - финансирана от частни компании мисия със спускаеми апарати - за първи път в историята. Втората фаза - най-голямата досега доставка на полезен товар до лунната повърхност. Третата фаза трябва да разшири научната дейност.

Карлос Гарсия-Галан, изпълнителен директор на програмата: "Лунната база ще бъде стотици квадратни километра, с различни елементи, като всеки от тях е съобразен с идеята за постоянно пребиваване на Луната. Отсега до 2029 година ще се работи за надеждното стигане до Луната. Програмата за изграждането на постоянна база на Луната, захранвана с ядредна и слънчева енергия, беше обявена през март. През април завърши историческата мисия "Артемис II". Четирима астронавти стигнаха най-далеч от Земята и прелетяха зад тъмната страна на Луната.


Лори Глейз, администратор на програмата за развитие на НАСА: "Всичко, което тествахме и научихме по време на мисията "Артемис II", системите, работата в екип, оперативното темпо - захранва директно възможностите ни за постоянно присъствие на Луната."

Амбицията на Вашингтон е да изпрати човек на Луната до края на мандата на президента Доналд Тръмп през 2029 г. Съединените щати са в ожесточена надпревара с Китай, който планира кацане на човек на Луната през 2030 година.

# НАСА #Китай #САЩ #Луната

