Симеон Николов се сбогува с Локомотив Новосибирск

Симеон Николов се сбогува с руския Локомотив Новосибирск с емоционално послание в Инстаграм. 19-годишният национал благодари на феновете и клуба за подкрепата през първия си сезон в отбора.

Под ръководството на Пламен Константинов тимът спечели бронзови медали в руската Суперлига и Купата на Русия.

От следващия сезон Симеон Николов ще играе в италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), където ще бъде съотборник с брат си Александър Николов. Очаква се двамата, заедно с Алекс Грозданов, скоро да се присъединят към лагера на националния отбор в Самоков.