Iron Maiden празнуваха 50-годишнината си в София

Над 30 000 фенове пяха с Iron Maiden снощи на Националния стадион "Васил Левски". Брус Дикинсън и легендарната метъл банда бяха в България за 50-годишнината на групата. Официални гости на концерта бяха Anthrax.

Турнето е фокусирано върху класическите албуми от периода 1980-1992 г., а феновете чуха емблематични песни като "The Trooper", "Fear of the Dark" и "Wasted Years". Феновете определиха концерта като незабравимо преживяване и похвалиха както атмосферата, така и изпълнението на вокалиста Брус Дикинсън.