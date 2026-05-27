В коя страна има 73 плажа с нулево замърсяване?

Португалия има 73 плажа със статут "нулево замърсяване" през тази година, което е с осем по-малко от 2025 г. Тези плажове са разположени в 34 общини, като най-много (6) са в община Грандола.

В списъка са включени 45 плажа в континентална Португалия, 21 на Азорския остров и 7 на остров Мадейра.

За да получи този статут, плажът не трябва да е имал микробиологично замърсяване през последните 3 летни сезона, а качеството на водата да е оценявано като отлично. Тези 73 плажа представляват 11% от 671 официални зони за къпане в страната.