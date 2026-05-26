САЩ публикуваха нови файлове за предполагаеми наблюдения на НЛО

Министерството на отбраната на САЩ публикува втора серия документи за предполагаеми наблюдения на НЛО, официално наричани „неидентифицирани аномални явления“.

Разсекретените файлове включват свидетелства за „зелени кълба“, „дискове“ и „огнени топки“, забелязани край военни обекти. Според военния министър Пит Хегсет, американската общественост трябва сама да види документите, снимките и видеозаписите, които от години предизвикват спекулации.

В публикуваната серия има общо 222 файла. Сред тях е и документ от 116 страници, описващ 209 наблюдения на странни обекти около секретна база в Ню Мексико между 1948 и 1950 година. От Пентагона уточняват, че случаите са били разследвани, но много от наблюденията остават необяснени.