Президентът Йотова се срещна с легендите от Iron Maiden преди концерта им в София (ВИДЕО)

Президентът на България Илияна Йотова се срещна с музикантите от световноизвестната метъл група Iron Maiden по време на тяхното посещение в София.

По време на срещата Йотова е изразила своето впечатление и уважение към бандата.

"За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора. Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената!"

Очакваният концерт на Iron Maiden тази вечер в София е част от световното им турне.