Полицията във Варна издирва две деца, в неизвестност са от неделя (СНИМКА)

Полицията във Варна издирва 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишния Кирил Анов Татов от Варна, които са в неизвестност от 24 май 2026 г. Били са забелязани за последно около 13.00 - 13.30 часа в неделя.

По информация на полицията е възможно двете деца да не се придвижват заедно.

Снимка: ОД на МВР - Варна

Катерина е била облечена с розово долнище, дънково яке и бели маратонки. Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж.

Кирил е бил облечен с оранжево горнище, бяла риза, дънки и бели маратонки. Той е носел и черна чантичка на кръста.

Двете деца са обявени за общодържавно издирване.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на Катерина и Кирил, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.