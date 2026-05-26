На 1 юни входът за деца в зоопарка в София ще е безплатен

Зоологическа градина – София ще е с безплатен вход за всички деца и младежи до 18 години по повод Международния ден на детето – 1 юни, съобщиха от зоопарка във Фейсбук.

Традиционната инициатива има за цел да подари на децата и младежите в столицата един вълнуващ и споделен празник сред природата и животинския свят. На 1 юни най-младите откриватели ще могат да разгледат безплатно всички сектори на зоопарка и да се запознаят отблизо с неговите обитатели. Придружителите ще заплащат редовен билет.

Касите на зоопарка ще работят с обичайното си лятно работно време – от 09.30 до 18.00 ч., а престоят на посетители в парка е разрешен до 19.00 ч.

Поради очаквания засилен интерес на празничния ден, от ръководството на зоопарка апелират към гражданите да предвидят по-ранно пристигане и препоръчват да използват линиите на градския транспорт.

На 30 май от Зоопарка организират творческа работилница, в която с помощта на над 4500 сини, тюркоазени, оранжеви, жълти и бели капачки ще бъде сътворен образът на една от най-цветните птици в България – Земеродното рибарче.

Земеродното рибарче е истински подводен „терминатор“, чиято аеродинамична човка влиза във водата без разплискване и вдъхновява дизайна на супербързите влакове в Япония. То притежава уникално зрение с прозрачни клепачи, като вградени „плувни очила“. То е индикатор за чисти води и здрава екосистема и чест обитател край българските реки, както и на Южния парк и Зоологическата градина в София, допълват от институцията и призовават участниците да донесат капачките със себе си и да станат съавтори на мозайката.





