Standard and Poor's повиши перспективата пред...
За пета година центърът на Варна се превърна в цветна градина

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петя Иванова
Чете се за: 02:55 мин.
Фестивалът "Флора Варна" събра производители и любители градинари

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Фестивалът на цветята "Флора Варна" за пета поредна градина превърна центъра на града в пъстра градина под открито небе. Изложението събра производители, любители градинари и посетители, които искат да се откъснат от тревогите на градския живот.

Още с пристигането си на изложението посетителите виждат каскади от петунии, лавандула и рози, а производители представят най-новите тенденции в озеленяването — от класически сортове цветя до екзотични дръвчета и средиземноморски растения.

Нина Урумова, организатор на фестивала на цветята "Флора Варна": "Любовта към цветята е нещо уникално и не може да се опише. Просто хората трябва да дойдат и да го усетят на място. Имаме много млади производители, което още повече ни вдъхновява, защото те си предават занаята цветарство - майката учи дъщерята, тя пък учи нейното детенце."

Лимони, мини рози и ароматни билки са сред най-търсените растения тази пролет. Но хит сред цветята отново е мушкатото, което продължава да намира място по балконите и в дворовете на хората.

Рени Стоянова, производител на цветя: "Най-предпочитано е това мушкато "Розебуд астрид", което е като розичка. Най-купувано в момента е и калиопето. Така да се каже и то държи класацията за най-купувано мушкато."

Ако преди хората са търсели цветя основно за дворовете на къщите си, днес все повече от тях искат да превърнат в малка градина всяко свободно кътче у дома.

СНИМКИ:БГНЕС

Цвета Гроздева: "Разкошни са и сега е времето да се напълним тераса с хубави цветя. В момента съм си купила каскаДен карамфил и калабрахое, за да си напълня сандъчетата с тях. Всяко цвете си има неговата красота. Просто то иска грижа, поливане и да ни радва."

Донка Александрова: "Обожавам цветя, имам доста, но ми се иска все още, и още, и още. Вчера си купих оттук прекрасни мушката, все още не съм ги посадила, но почивните дни и това ще направя."

С всяка изминала година интересът към цветята и озеленяването расте, казват организаторите. Може би защото сред шума и сивотата на града хората все по-често търсят начин да внесат повече цвят, уют и спокойствие в домовете си.

#пета поредна година #Флора Варна #изложение #цветя

Последвайте ни

"Мирише на сяра и не отваряме прозорците": Недоволство в Големо село заради ТЕЦ "Бобов дол"
