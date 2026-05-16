Как българите извън границите на страната могат да подкрепят DARA на финала на "Евровизия" ?

Според новия регламент на "Евровизия" феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от държавите, които участват в конкурса.

Зрителите от останалата част на света могат да подкрепят своя фаворит и на сайта на Евровизия. Този вот формира т.нар. група „Останала част от света", чиито комбинирани гласове се равняват на стойността на една участваща държава, т.н. могат да донесат от 1 до 12 точки.

Така, тази вечер, всички наши сънародници извън границите на България могат да подкрепяте DARA с №12 , без значение в коя държава по света се намират.