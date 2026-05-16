Опасно време: Жълт код за значителни валежи в западната половина от страната

Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Минималните температури в събота ще бъдат между 5° и 12°, в София – около 8°, а максималните между 20° и 27°, в София – около 22.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се появи висока облачност, вечерта купеста и купесто-дъждовна и по южното крайбрежие, а през нощта срещу неделя и по северното ще има валежи. Очакват се и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 21°. Температурата на морската вода е между 13° и 16°. Вълнението на морето ще се усили до 3-4 бала.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 8°.

В неделя с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи, на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15° - 16° на места в Западна България, до 21° - 22° в Горнотракийската низина.

В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност, на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са около 20°. В сряда отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, главно в Източна България. Повишава се вероятността за локални интензивни и значителни по количество валежи и градушки. Дневните температури ще се повишат слабо.