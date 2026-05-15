Драган Нешич: Искаме да се превърнем точно в това, което Марица беше досега

Драган Нешич заяви, че иска Левски да бъде това, което е Марица Пловдив в Националната волейболна лига за жени. Сърбинът ще води „сините“ от новия сезон, а тази вечер бе официално представен от клуба.

Той говори и за целите на столичния тим.

„Марица досега беше основният фактор в българското първенство и искаме да се превърнем точно в това, което Марица беше досега и ще бъде в бъдеще. Със сигурност искаме да гоним нашите цели“, лаконичен бе Нешич.

Давид Двидов обяви, че Светослав Гоцев, който сложи край на своята кариера, ще бъде част от треньорския щаб на „сините“ при мъжете.

„Всеки един от състезателите, който е дал своето време и усилия за клуба, търсим възможност да продължим да работим заедно. Случаят със Слави Гоцев е точно такъв“, сподели президентът на клуба.

На този фон Николай Желязков изрази задоволството си от това, което постигна мъжкият отбор. Треньорът изведе „сините“ до трета поредна шампионска титла в Националната волейболна лига.

„Изпълнихме си задачите за миналата година. Спечелихме трета поредна титла при мъжете“, каза Желязков.