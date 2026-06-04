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Марица и Лора Славчева се разделят след края на сезона

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Спорт
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Разпределителката завоюва пет титли на България с екипа на "жълто-сините", като към тях прибави и пет спечелени Купи на страната.

Лора Славчева
Снимка: Официален сайт / volleymaritza.bg
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Марица (Пловдив) и Лора Славчева се разделят след края на сезона в Националната волейболна лига за жени (НВЛ), информираха от пресслужбата на клуба.

Разпределителката, която е продукт на академията на пловдивския тим, успя да завоюва пет титли на България с екипа на "жълто-сините", като към тях прибави и пет спечелени Купи на страната.

Тя бе част и от историческия успех на Марица през миналия сезон, когато българският първенец за първи път излезе от групите на Шампионската лига и достигна до четвъртфиналите в турнира за Купата на ЦЕВ.

"ВК Марица (Пловдив) благодари на Лора Славчева за незабравимите моменти заедно и ѝ пожелава много успехи в бъдеще", написаха от клуба.

#ЖВК Марица Пловдив #Лора Славчева

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