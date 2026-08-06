Цветомира Велчева ще играе през новия сезон за Марица (Пловдив)

Цветомира Велчева ще е част от първия отбор на волейболния Марица (Пловдив) през новия сезон, съобщиха от клуба.

Родената на 22 март 2009 година в Пловдив състезателка играе на поста централен блокировач и започва своя волейболен път през сезон 2020-2021, като още от самото начало е част от семейството на Марица. Тя преминава през всички възрастови групи в школата на клуба.

Тя има шампионски титли на България с девойките до 18 и до 20 години, бронзово отличие с U20, а индивидуалните ѝ качества са отличени с наградата за най-добър централен блокировач на финалите при U18 в две поредни години.

Велчева вече има опит и при жените, след като в два сезона е част от състава на Марица 2022 (Пловдив), с който участва в Национална волейболна лига за жени (НВЛ).

Тя е била част и от националните отбори на България в различни възрастови групи. С екипа на тима до 18 години става балканска шампионка и завършва на седмо място на Европейското първенство. През 2026 година е включена и в подготовката на националния отбор до 20 години за европейската квалификация през август.

"През сезон 2026-2027 младата волейболистка ще бъде част от женския отбор на Марица и ще помогне в битките в Шампионската лига, Националната волейболна лига Демакс и Купа България.

Пожелаваме на Цвети здраве, увереност и много успехи с екипа на Марица", написаха от клуба.