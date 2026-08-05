Волейболният Дунав (Русе) запазва още двама от опитните си играчи

Волейболният Дунав (Русе) обяви, че запазва в състава си посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев за третия пореден сезон за клуба в мъжката Супер Волей.

Костов ще носи екипа на русенци за шеста година. Той е сред основните състезатели в състава, спечелил промоция за елита, а през новото първенство ще продължи да получава възможности за изява на най-високо ниво, отбелязаха от Дунав.

Митев пък ще съчетава състезателните си задължения с нова роля в щаба на старши треньора Красимир Миронов като един от неговите помощници. Освен че ще бъде картотекиран като либеро, той ще отговаря и за кондиционната подготовка на отбора.

С това Дунав продължава да оформя състава си за третия пореден сезон в елита на българския мъжки волейбол, отбелязаха още от клуба. В последните дни клубът привлече 18-годишния разпределител Виктор Маринов от Волейболна академия "Стойчев-Казийски". В русенския тим премина и 21-годишният диагонал Александър Шопов, също юноша на академията.

Сред новите попълнения е и 19-годишният латвийски национал Маркус Венсбергс, който играе като разпределител. От клуба потвърдиха още завръщането на либерото Симеон Добрев, както и че 16-годишният централен блокировач Кан Добруджан ще получи шанс за изява в представителния отбор.

Дунав ще разчита и на централния блокировач Любчо Янков, който остава в състава за трета поредна година. Капитанът Ангел Павлов също продължава с русенския клуб и през новия сезон ще запише своята 18-а кампания със синята фланелка, като е близо до границата от 400 официални мача за отбора.