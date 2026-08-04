Сияна Гендузова прави крачка към женския отбор на Марица

ВК Марица (Пловдив) продължава да дава път на своите млади състезателки, израснали в клубната школа. Сред имената, които ще бъдат част от женския отбор на шампионките през сезон 2026-2027, е посрещачът Сияна Гендузова, съобщиха от клуба.

Родената на 31 октомври 2009 година в Пловдив волейболистка е част от семейството на Марица вече девет години и преминава през всички възрастови групи в школата – от прекадетки до жени, като постепенно развива качествата си на поста посрещач.

Със своето постоянство и развитие Сияна се утвърждава като важна част от отборите на Марица при подрастващите. В колекцията си тя има шампионски титли на България с U18 и U20, както и бронзови отличия с U16 и U20.

Гендузова вече има опит и при жените, след като в продължение на два сезона е част от състава на Марица 2022 (Пловдив), с който участва в Национална волейболна лига Демакс.

Посрещачът има и международен опит с националните отбори на България. Като част от състава до 18 години Сияна печели златен медал на Балканиадата и завършва на шесто място на Европейското първенство.

След години на развитие в жълто-синята школа Сияна Гендузова получава възможност да бъде част от женския отбор на Марица.