Нефтохимик привлече азерски специалист в треньорския си щаб

Нефтохимик 2010 продължава подготовката си за новия сезон с промени в треньорския щаб. Бургаският клуб обяви привличането на азербайджанския специалист Орхан Вализада, който ще изпълнява ролята на статистик и помощник-треньор на старши треньора Иван Станев през кампания 2026/27.

Вализада ще навърши 32 години на 25 август и пристига в България с натрупан сериозен опит в азербайджанския волейбол. В кариерата си той е бил част от щабовете на Сархадчи (Баку) и Абшерон (Баку), с които печели сребърни медали в националното първенство при мъжете и жените. С женския тим на Абшерон достига и до финала за Купата на Азербайджан през 2018 година.

Специалистът има и два бронзови медала от шампионата на Азербайджан като статистик и тийм мениджър на един от най-успешните клубове в страната – Нефтчи (Баку).

В щаба на Нефтохимик Вализада ще наследи турския специалист Айкут Айдън, който заемаше поста до края на миналия сезон. С неговото участие бургаският тим спечели Купата на България и завърши като вицешампион в първенството.

С привличането на Орхан Вализада ръководството на Нефтохимик се надява да засили още повече аналитичната и методическата работа в отбора преди старта на новия сезон.