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Победа и загуба за волейболните отбори при девойките на Балканиадите

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Спорт
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Момичетата до 16 години завършиха с успех на гръцка територия, а тези до 17 г. не успяха да последват примера на своите сънароднички.

българия допусна обрат загуби домакина гърция балканиадата волейбол девойки
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Националният отбор на България по волейбол за девойки до 16 години завърши с победа участието си на Балканиадата в Гревена (Гърция). Родният тим се наложи над Черна гора с 3:1 в последната си среща. Българките бяха отстъпили пред Гърция (2:3) и Турция (1:3), а победиха Румъния (3:0) и Сърбия (3:1).

Тимът на България за девойки до 17 години загуби от същия противник - Черна гора, с 0:3 на Балканиадата във Феризай (Косово). Това стана след загубата от Турция с 0:3, като в първите три срещи отборът бе записал победи - над Албания, Молдова и домакините от Косово.

#Български национален отбор по волейбол за девойки до 17 г. #Български национален отбор по волейбол за девойки до 16 г.

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