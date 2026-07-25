Победа и загуба за волейболните отбори при девойките на Балканиадите

Националният отбор на България по волейбол за девойки до 16 години завърши с победа участието си на Балканиадата в Гревена (Гърция). Родният тим се наложи над Черна гора с 3:1 в последната си среща. Българките бяха отстъпили пред Гърция (2:3) и Турция (1:3), а победиха Румъния (3:0) и Сърбия (3:1).

Тимът на България за девойки до 17 години загуби от същия противник - Черна гора, с 0:3 на Балканиадата във Феризай (Косово). Това стана след загубата от Турция с 0:3, като в първите три срещи отборът бе записал победи - над Албания, Молдова и домакините от Косово.