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България победи Сърбия на Балканското първенство за девойки до 16 г.

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Спорт
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Възпитаничките на Евелина Цветанова постигнаха втора поредна победа в турнира.

Български национален отбор по волейбол за девойки до под 16 години
Снимка: Българска федерация по волейбол
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България победи с 3:1 (25:9, 25:22, 11:25, 25:19) Сърбия в двубой от Балканското първенство по волейбол да девойки до 16 години в Гревена, Гърция.

За отбора това е втора поредна победа в турнира. След поражението от Турция с 1:3 в първия двубой, възпитаничките на Евелина Цветанова записаха последователни успехи срещу Румъния и Сърбия.

Българският тим демонстрира добро представяне при началния удар, записвайки 14 аса. Най-резултатна в срещата беше Мария Бакова с 16 точки, докато Радостина Добрева добави още 15.

В петък България се изправя срещу домакина Гърция.

#Български национален отбор по волейбол за девойки до 16 г.

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