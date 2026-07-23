България победи Сърбия на Балканското първенство за девойки до 16 г.

България победи с 3:1 (25:9, 25:22, 11:25, 25:19) Сърбия в двубой от Балканското първенство по волейбол да девойки до 16 години в Гревена, Гърция.

За отбора това е втора поредна победа в турнира. След поражението от Турция с 1:3 в първия двубой, възпитаничките на Евелина Цветанова записаха последователни успехи срещу Румъния и Сърбия.

Българският тим демонстрира добро представяне при началния удар, записвайки 14 аса. Най-резултатна в срещата беше Мария Бакова с 16 точки, докато Радостина Добрева добави още 15.

В петък България се изправя срещу домакина Гърция.