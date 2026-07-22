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Волейболните националки на България до 20 г. ще спорят с Турция, Сърбия и Русия в квалификациите за Евро 2027

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Спорт
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Мачовете са през август и ще се играят в град Мостар, Босна и Херцеговина.

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Женският национален отбор на България по волейбол до 20 години ще се изправи срещу Турция, Сърбия и Русия в квалификацията за европейско първенство в Босна и Херцеговина през август. За първи път руският тим е допуснат до международно участие след началото на пълномащабния военен конфликт с Украйна, започнал през февруари 2022 година. Мачовете ще бъдат в град Мостар, Босна и Херцеговина.

Победителят от зоналната квалификация се класира на европейското първенство, което ще бъде в Италия и Малта в периода 8-17 юли 2027 година. Ако победител е Русия, то на шампионата ще отиде най-високо класиралият се отбор от Балканската асоциация.

"Информация за руския отбор не е голяма", призна треньорът Денислав Димитров.

"Имаме кадри от техни контроли. Целта ни е да се класираме на европейското първенство. За да я постигнем, трябва да покажем най-доброто от себе си. Подготовката ни започна, но не още всички състезателки са с нас. В сряда ще дойдат Божидара Иванова и Една Тодорова. Когато завърши Балканиадата за жени под 17 години в Косово, ще се присъединят също Красимира Гарова, Елица Георгиева, Адриана Алексиева и Магдалена Богданова", каза още наставникът.

Съставът на България

Разпределители:
Вяра Иванова - Марица Пловдив
Лиана Василева - Левски София
Ивайла Рикова - Левски София

Либеро:
Никол Стефанова - Левски София
Мария-Магдалена Недялкова - Марица Пловдив
Магдалена Богданова - Левски София

Централни блокировачи:
Адриана Алексиева - Левски София
Елица Георгиева - ЦПВК
Антония Станиславова - ЦСКА
Симона Савова - Левски София
Цветомира Велчева - Марица

Диагонали:
Елисавета Сариева - Марица Пловдив
Божидара Иванова - Левски София

Посрещачи:
Една Тодорова - Волда (Норвегия)
Сияна Гендузова - Марица Пловдив
Катерина Попова - Марица Пловдив
Красимира Гарова - Левски София
Зорница Стефанова - Левски София
Никол Окоро - ЦСКА

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