Ясни са четвъртфиналите във волейболния турнир Лигата на нациите

След изиграването на всички мачове от предварителната фаза в Лигата на нациите станаха ясни отборите, които продължават към финалите в Нингбо (Китай).

Осемте отбора-участници са: Япония, Полша, Словения, Италия, САЩ, Турция , Украйна и домакинът Китай. Срещите започват на 29 и 30 юли.

Двойките се формират по следния начин: лидерът Япония се изправя срещу китайските национали, вторият Полша излиза срещу седмия Украйна, третият в подреждането Словения играе срещу шестия Турция, а четвъртият Италия ще премери сили с петия САЩ.

Предстои да стане ясна точната програма на срещите.

Четвъртфинали в Лигата на нациите:

Япония (1) - Китай (8)

Полша (2) - Украйна (7)

Словения (3) - Турция (6)

Италия (4) - САЩ (5)