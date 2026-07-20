БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно...
Чете се за: 06:42 мин.
Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували...
Чете се за: 04:57 мин.
Близо 1 230 000 души са гледали кулминацията на финала...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на...
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за...
Чете се за: 03:20 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Скок на петрола до около 90 долара за барел

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Запази
светослав бенчев цените петрола около долара барел следващите месеци
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Девета поредна нощ на удари между САЩ и Иран доведе до скок на цените на петрола до около 90 долара за барел. Цената на бензиностанциите в САЩ отново надмина 4 долара за галон.

Корабоплаването в Ормузкия проток остава блокирано. Иранската революционна гвардия удари два танкера, опитващи се да преминат без разрешение. Американското централно командване съобщи, че още един американски военнослужещ е загинал.

Според "Ню Йорк Таймс" Пентагонът прикрива десетки случаи на ранени американски военни в Близкия Изток. Ирански източник каза пред Ройтерс, че Техеран е получил предложение от посредниците за 10-дневно спиране на огъня. Американският държавен секретар Марко Рубио призова други държави да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.

Американският държавен секретар Марко Рубио призова други държави да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Единствената причина, поради която САЩ нанасят удари, е срещу ирански обекти, които се използват за нападения срещу световното търговско корабоплаване. Те продължават да атакуват кораби в Ормузкия проток, който е международен воден път. И други държави трябва да се присъединят към нас в усилията за отварянето му."

#90 долара за барел #удари срещи Иран #войната в Близкия изток #цена на петрола

Водещи новини

Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно първенство...
Чете се за: 06:42 мин.
Спорт
Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували туристически обувки и бельо за работно облекло Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували туристически обувки и бельо за работно облекло
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“ Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на граници със сила Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на граници със сила
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Средно над 4 повиквания в минута на телефон 112 за последното...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"По света и у нас" - новините на БНТ днес навършват 66...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Скок на петрола до около 90 долара за барел
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Наводнения и пориви на вятъра от 70 километра в час в румънския...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ