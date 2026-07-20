Скок на петрола до около 90 долара за барел

Девета поредна нощ на удари между САЩ и Иран доведе до скок на цените на петрола до около 90 долара за барел. Цената на бензиностанциите в САЩ отново надмина 4 долара за галон.

Корабоплаването в Ормузкия проток остава блокирано. Иранската революционна гвардия удари два танкера, опитващи се да преминат без разрешение. Американското централно командване съобщи, че още един американски военнослужещ е загинал.

Според "Ню Йорк Таймс" Пентагонът прикрива десетки случаи на ранени американски военни в Близкия Изток. Ирански източник каза пред Ройтерс, че Техеран е получил предложение от посредниците за 10-дневно спиране на огъня. Американският държавен секретар Марко Рубио призова други държави да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.

Американският държавен секретар Марко Рубио призова други държави да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.