Марко Рубио: Американските удари ще продължат, докато Иран атакува кораби в Ормузкия проток

Девета поредна нощ на удари между САЩ и Иран заради блокираното отново корабоплаване в Ормузкия проток. Експлозии са чути в редица ирански градове, включително Бушер, където има ядрена електроцентрала.

Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че американски военнослужещ е загинал при контролирано взривяване на ирански дрон в Ирак. Иран атакува с дронове и ракети съюзниците на Вашингтон - Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранската революционна гвардия съобщи, че е ударила два танкера опитващи се да преминат през Ормузкия проток.

Американските удари ще продължат, докато Иран атакува кораби в протока, коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио.