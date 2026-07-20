Марко Рубио: Американските удари ще продължат, докато Иран атакува кораби в Ормузкия проток

Девета поредна нощ на удари между САЩ и Иран заради блокираното отново корабоплаване в Ормузкия проток. Експлозии са чути в редица ирански градове, включително Бушер, където има ядрена електроцентрала.
Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че американски военнослужещ е загинал при контролирано взривяване на ирански дрон в Ирак. Иран атакува с дронове и ракети съюзниците на Вашингтон - Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранската революционна гвардия съобщи, че е ударила два танкера опитващи се да преминат през Ормузкия проток.
Американските удари ще продължат, докато Иран атакува кораби в протока, коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио.
Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Единствената причина, поради която САЩ нанасят удари, е срещу ирански обекти, които се използват за нападения срещу световното търговско корабоплаване. Те продължават да атакуват кораби в Ормузкия проток, който е международен воден път. И други държави трябва да се присъединят към нас в усилията за отварянето му."