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Виктория Ангелова след европейската титла: Не мисля за световното, искам да се насладя на момента

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Лека атлетика
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Българката завоюва титлата в тройния скок при девойките до 18 години с 13.98 метра в петия си опит, като постави личен рекорд

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Новата европейска шампионка в тройния скок при девойките до 18 години Виктория Ангелова не скри емоциите си след триумфа на първенството на Стария континент в Риети (Италия), определяйки златния медал като награда за дългите месеци упорита работа.

Българката завоюва титлата с 13.98 метра в петия си опит, като постави личен рекорд и нов рекорд на европейските първенства за възрастта. Резултатът я доближи на едва 20 сантиметра от националния рекорд до 18 години и я изкачи на 11-о място във вечната българска ранглиста при жените.

„Изключително щастлива съм. Благодарна съм на всички, които ме подкрепяха през този дълъг процес и най-вече на моя треньор Георги Помашки. Всичко това се случва благодарение на него“, заяви Ангелова след награждаването.

Тя призна, че преди финала е била по-спокойна, отколкото по време на квалификациите, а след първия неуспешен опит е успяла бързо да възстанови увереността си.

„Първият опит беше малък фал и това леко ме стресна, затова втория го направих по-сигурно. След това вече се отпуснах, знаех, че ще имам още възможности и започнах да скачам по-добре“, обясни европейската шампионка.

"Не мисля за Световното първенство, искам да се насладя на момента сега, после ще го мисля за нататък. Няма да се отпусна в никакъв случай, ще продължавам да тренирам усърдно и се надявам всичко да е наред. Не съм си слагала някакви по-високи цели, гледам да се наслаждавам на момента, да се забавлявам. Смятам, че ако съм здрава и всичко върви по план, ще дойдат и още по-добри резултати. Не искам да си слагам някакви граници, още по-далечни резултати и да се стремя да ги постигам, ако не се получават се демотивирам, просто се наслаждавам и каквото се случи. Каквото съдбата е решила това ще стане", завърши 18-годишната Ангелова.

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#Виктория Ангелова #европейско първенство по лека атлетика до 18 г. Риети 2026

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