Мисия „Джеймс Бонд“: Софийската филхармония срещна класиката и киното

Музиката от филмите за Джеймс Бонд беше един от акцентите в 21-вото издание на фестивала „Правец Арт Найтс“. Софийската филхармония има афинитет към подобни музикални приключения и от години поддържа филмовата линия в своя репертоар. Причината вероятно се крие във факта, че диригентът Найден Тодоров е страстен почитател на композиторите, посветили таланта си на седмото изкуство. Световните хитове от филмите прозвучаха с гласовете на Рут Колева, Криста, Яна Янчева, Живко Станчев и Боби Косатката. Повече за концерта – в репортажа на Миглена Стойчева и Недялко Данов.

Така звучи обичайно Софийската филхармония през сезона, а така звучи тя, когато е в очакване на своята заслужена лятна почивка. Само един първокласен оркестър може да се преобразява като музикален хамелеон и от големия класически звук да преминава с лекота към звучене, което повече приляга на рок банда.

Найден Тодоров: „Онова, което е най-великото в живото изпълнение, в живия концерт, е ентусиазмът на музикантите. Аз мисля, че Софийската филхармония по принцип е един от онези оркестри, които умеят сами себе си да палят и да свирят с ентусиазъм. Това е едната от причините аз толкова много да обичам да работя с тях. Защото, колкото и да е добър един оркестър – а Софийската филхармония, извинявам се, че го казвам, е най-добрият български оркестър – не това е причината да ги обичам. Причината да ги обичам е ентусиазмът, който наистина блика понякога от тях, когато работят. Защото, ако този ентусиазъм липсва, те могат спокойно да отидат в банка и да работят за много повече пари, защото очевидно е, че в България пари за култура няма. Но онова, което може да ни даде усещането за музикант, който се е запалил по това, което свири, никой друг не може да ни го даде.“

Точно този ентусиазъм отличава Софийската филхармония в концерта с музика от филмите за Джеймс Бонд. Рут Колева е човекът, който хвърля на музикантите тази ръкавица на провокацията.

Рут Колева: „Събудих се един ден и си представих как това нещо се случва. Концерт с музиката от Джеймс Бонд, който хем стъпва много сериозно в класическата музика, защото саундтраците са по някакъв начин новата класика. И тогава се срещнах с Найден Тодоров и му казах за тази моя идея, която той изключително много хареса и каза: „Хайде да го направим!“. Това е един проект, който още от самото начало беше изключително успешен.“

Като страстен фен на киното и на филмовите композитори Найден Тодоров няма как да остане равнодушен към подобна идея. Още повече че музиката е почти толкова легендарна, колкото и самите филми за агент 007. Около нея има истории, митове и съдебни саги. Много легендарни изпълнители пишат песни специално за Джеймс Бонд, но така и не успяват да ги превърнат в част от музикалната тъкан на филмите.

Рут Колева: „Не, не се чувствам като момиче на Джеймс Бонд със сигурност, но се чувствам като част от магията на филма именно през тази интерпретация в музиката. Но ако мога да се поставя в обувките на Шърли Беси, която е една от най-великите певици в историята, дори само докосването до това изпълнение за мен е наистина изключително голяма привилегия.“

Яна Янчева: „Концерт със Софийската филхармония сам по себе си е изключителна чест. Само съм си мечтала за това като малка. Дори не съм си представяла, че това може да се сбъдне. Всъщност, когато Рут ми се обади за първия такъв концерт с Филхармонията, не можах да повярвам. А концертът с музиката на Джеймс Бонд е абсолютно първият за мен.“

Филмовата музика лесно намира път към сърцата на публиката. И успява да я изненада. Защото придобива съвсем различно звучене, когато се изпълнява самостоятелно. Не губи от въздействието си, а привлича върху себе си цялото внимание, което големият екран понякога ѝ отнема.