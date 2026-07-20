НЗОК: Не може да се надгражда една система, която не работи

Не може да се надгражда една система, която не работи, заяви д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК в студиото на "Денят започва".

д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК: „Не може да се надгражда една система, която доказва, че не работи. Трябва да се направи анализ, да се види къде трябва да се пипне и какво трябва да се направи. Проблемът е, че някои реформи изискват повече време и средства. Говоря преди всичко за болничната система – проблемът с кадрите, които не достигат, е сериозен. Има какво да се реформира, стига да има политическо желание.“

За НЗОК д-р Кокалов коментира:

д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК: „Представете си много каси – каси, които обслужват голям район, и каси, които обслужват малки райони. Те нямат право да откажат. Същите пари ще се управляват от повече администрация. Същите болници и лечебни заведения ще сключват договори с различни каси. Къде е конкуренцията? В цените ли ще бъде, в пакетите? Този разговор е в посока, която е в полза на частните дружества, които работят на печалба.“

За реформи в здравеопазването д-р Кокалев заяви:

д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК: „НЗОК е обществена организация. Ако държавата иска да я национализира – добре, това е било. Държавата по-скоро се оттегли от здравеопазването. Тя има отговорност в лицето на здравния министър, а здравният министър не може да направи реформа сам. Реформа се прави в Народното събрание, с политическа подкрепа. Ако има консенсус, реформа ще има. Навсякъде по света е така – първо се засягат здравните и социалните системи.“

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