Девета поредна нощ на размяна на удари между САЩ и Иран

Съединените щати извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран рано тази сутрин.

Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети.

Размяната на удари продължава вече девета поредна нощ.

По-рано Централното командване на Съединените щати потвърди смъртта на още един американски военнослужещ в Ирак при контролирано взривяване на свален ирански дрон.

Доналд Тръмп заяви, че последните удари по цели в Иран са в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона.