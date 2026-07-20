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Девета поредна нощ на размяна на удари между САЩ и Иран

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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девета поредна нощ размяна удари сащ иран
Снимка: БТА
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Съединените щати извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран рано тази сутрин.

Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети.

Размяната на удари продължава вече девета поредна нощ.

По-рано Централното командване на Съединените щати потвърди смъртта на още един американски военнослужещ в Ирак при контролирано взривяване на свален ирански дрон.

Доналд Тръмп заяви, че последните удари по цели в Иран са в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона.

#САЩ удари Иран #Йордания #​Бахрейн #Кувейт

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