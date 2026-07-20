Испанско фламенго ще звучи по улиците на Ню Йорк след успеха на "Ла Фурия"

Феновете на Испания отново могат да кажат, че "Ла Фурия Роха" е световен шампион.

Във финала на Мондиал 2026, селекцията на Луис де ла Фуенте победи Аржентина с минималното 1:0 с гол на Феран Торес във второто продължение.

"Вярвах от самото начало, че можем да спечелим този турнир. Нашите момчета играеха страхотно и заслужено спечелиха. Бяха спокойни по време на финала и се възползваха от точните ситуации", сподели един от привържениците пред камерата на БНТ.

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