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Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

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Испанско фламенго ще звучи по улиците на Ню Йорк след успеха на "Ла Фурия"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Тереза Мутафчиева
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Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
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Феновете на Испания са вярвали във възможностите на футболистите още от първия мач

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Феновете на Испания отново могат да кажат, че "Ла Фурия Роха" е световен шампион.

Във финала на Мондиал 2026, селекцията на Луис де ла Фуенте победи Аржентина с минималното 1:0 с гол на Феран Торес във второто продължение.

"Вярвах от самото начало, че можем да спечелим този турнир. Нашите момчета играеха страхотно и заслужено спечелиха. Бяха спокойни по време на финала и се възползваха от точните ситуации", сподели един от привържениците пред камерата на БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.

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