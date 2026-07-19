Георги Иванов: Разширяването на Мондиала е добра стъпка, но България трябва да си заслужи мястото на световните финали

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов определи световното първенство през 2026 година като пример за организация и заяви, че разширяването на турнира до 48 отбора е правилна стъпка. Преди финала между Испания и Аржентина в Ню Джърси той коментира и перспективите пред българския футбол, както и очакванията си за двубоя за световната титла.

"Световното първенство показва много високо ниво с участието на 48 отбора в три държави. Организацията даде спокойствие и удобство както на зрителите, така и на всички, които се наслаждаваха на мачовете. Смятам, че ФИФА заслужава изключително висока оценка и този шампионат ще бъде добър пример за това как трябва да се организира едно световно първенство“, заяви Иванов.

Президентът на БФС подчерта, че най-ценният урок е необходимостта от дългосрочно планиране и последователна работа в развитието на футбола.

"Успехът не идва от днес за утре. Това е процес, който изисква много време и постоянство. Виждаме как са изградени водещите национални отбори и каква е разликата между световните сили и по-малките футболни държави. Именно затова трябва да следваме добрите практики и да продължим да развиваме футбола на всички нива“, каза още той.

По темата за евентуално бъдещо разширяване на Мондиала до 64 отбора Иванов посочи, че настоящият формат с 48 участници е удачен, защото дава шанс на повече държави да бъдат част от най-големия футболен форум.

"Смятам, че форматът с 48 отбора е добър. Така зрителите могат да видят и национални тимове, които по-рядко достигат до световните финали“, отбеляза той.

Георги Иванов беше категоричен, че завръщането на България на голям форум няма да бъде резултат от по-лесен формат, а от правилна работа в развитието на младите футболисти.

"От две години и половина работим много сериозно върху изграждането на структурите в детско-юношеския футбол и развитието на клубовете, за да създаваме по-качествени играчи. Цялата ни енергия е насочена към това България отново да има силен национален отбор, който да се класира на европейски и световни първенства и да представя достойно страната ни“, заяви президентът на БФС.

В навечерието на финала между Испания и Аржентина Иванов очаква оспорван двубой между два от най-силните състави на първенството.