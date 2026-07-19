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Четири медала за националния ни отбор от Международната олимпиада по химия в Узбекистан

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Четири медала за националния ни отбор от Международната олимпиада по химия в Ташкент, Узбекистан.

Българските ученици се състезаваха с над 300 участници от 84 държави. Четиримата ни национали завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала.

Международната олимпиада по химия е най-престижното международно състезание по химия за ученици. Ръководители на отбора са доц. Донка Ташева и Светослав Аначков от Софийския университет.

Дамян Иванов, носител на златен медал, СМГ „Паисий Хилендарски“: „Най-важното е желанието да се развиваш, а не желанието за медали. Медалите просто идват накрая сами.“

Стоян Милев, носител на сребърен медал: „Особено много харесвам експерименталната част – опитите, да видиш как се случва нещо магическо и ти да знаеш обяснението зад него.“

Борислав Христов, носител на бронзов медал: „Самата олимпиада беше сравнително трудна. Изкарването на самия медал, в ретроспекция бих казал, не беше чак толкова трудно. Бях на доста голям автопилот през цялото време.“

Денислав Стоянов, носител на бронзов медал: „Химията е интересна като наука. Трябва да мислиш логически за всички проблеми и е свързана с математиката, която също харесвам.“

#медали по химия #четирима медалисти #международна олимпиада #Узбекистан #България

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