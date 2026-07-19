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Стамен Марков е шампион на България в планинското колоездене

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Спорт
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При жените победител е Деница Тошева

Стамен Марков е шампион на България в планинското колоездене
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Стамен Марков е шампион на България в планинското колоездене. Той спечели втория кръг от Българските даунхил серии, които бяха и Национален шампионат по спускане.

Състезанието се проведе в Пампорово и събра над 200 участници. Втори след Марков е Йордан Донев, а трети - Роберто Василев.

При жените победител е Деница Тошева, следвана от Гергана Господинова и Анита Райчева. В отборното класиране първи е спортен клуб "Райдърс юнайтед". Надпреварата Пампорово Байк фест се провежда за 12-та поредна година и събра рекорден брой участници във всички възрастови групи.

Вижте целия обект във видеото.

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