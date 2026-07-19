"Горяха хора": Руска атака с балистични ракети срещу Киев

Един човек е загинал, а 16 са ранени, след като руските сили атакуваха Киев с балистични ракети. Това е едно от най-мащабните по рода си нападение от началото на войната. Атаката идва след смъртоносните украински удари срещу руски логистични бази, при които загинаха най-малко 8 души.

Врагът изстреля над 40 ракети от различни типове, повечето от които бяха насочени към столицата, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Изстреляни са били 25 балистични ракети, които са по-бързи и по-трудни за прихващане от дронове или крилати ракети.

"Атаката порази пет киевски района. Помислих, че животът ми свършва", споделя местна жителка.

Хана Загородня, жител на Киев: „Беше неочаквано, през нощта имаше мощни експлозии, беше трагедия, просто ужас. Хората крещяха, горяха. Пристигна погребалната служба, дойде линейката, дойдоха пожарните коли, те потушиха огъня. Ракетите просто падаха една след друга, беше ужасно.“

Спасители са вадели хора от горящи къщи. Руските удари са засегнали жилищни сгради, офиси и промишлени обекти, общежитие и автомобили.

Москва отрича да е обстрелвала цивилни. Руската армия твърди, че е ударила военни съоръжения и логистични центрове в Киев, както и пристанищна инфраструктура, използвана от украинската армия в Одеса.

На този фон трети пореден ден киевчани протестираха срещу отстраняването на популярния военен министър - 35-годишният реформатор Михайло Федоров.

Снимки: ЕПА/БГНЕС