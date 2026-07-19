Битка с излишните килограми: Над 50% от българите са с наднормено тегло

Над 50% от българите са с наднормено тегло, показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. Средно със затлъстяване са около 20 на сто. Излишните килограми са най-честата причина за развитие на диабет. Безплатни изследвания за ранно откриване на болестта правят в Александровска болница.

Безплатните прегледи на хора с наднормено тегло през лятото в лечебното заведение организират вече няколко години. Павлина Желева не пропуска възможността да се прегледа.



Павлина Желева: "От изследванията, които се правят ти узнаваш, разбираш какво е състоянието на доста показатели, които са важни, за да контролираш теглото си, да контролираш консумацията на сладки произведения."

В рамите на кампанията се изследват метаболитни, чернодробни и бъбречни показатели.

д-р Марта Недялкова – специализант по ендокринология в УМБАЛ "Александровска": "Масово не се разбира, че затлъстяването е заболяване. Като такова то трябва да бъде превентирано, ранно диагностицирано и лекувано."

Вредни храни, сладки напитки, заседнал начин на живот, стрес и недоспиване са сред рисковите фактори за затлъстяване.

доц. Лалка Рангелова, отдел "Храни и хранене", НЦОЗА: "Затлъстяването непрекъснато нараства. От последните проучвания на национално ниво сме установили, че два-три пъти се е увеличило затлъстяването от 2020 година в сравнение с 2004 година."

д-р Марта Недялкова – специализант по ендокринология УМБАЛ "Александровска": "Виждаме в практиката деца, които са с наднормено тегло. Колкото по-рано се вземат мерки, разбира се, толкова по-добри са резултатите. Затлъстяването е рисков фактор за развитие на диабет."

С воля, правилно хранене и ходене пеша по час и половина на ден Павлина успява да свали килограми.

Павлина Желева: "Важното на тази програма е че тя се опитва да помогне на всеки човек индивидуално да може да преодолее опасността от диабет".

Безплатните изследвания в Александровска болница са до 7 август.