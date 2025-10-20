БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наднорменото тегло уврежда мозъка

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Запази

Затлъстяването причинява деменция и Алцхаймер

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Затлъстяването причинява деменция, болест на Алцхаймер и повишава риска от мозъчен инсулт. България е на пето място в Европа по затлъстяване сред децата и на шесто място при възрастните. Данните са на лекари, които представиха пред здравните власти първият Национален план за мозъчните заболявания.

Масната тъкан, която се натрупва при хората със затлъстяване отделя вредни вещества, които причиняват хронично възпаление на мозъка, казват лекарите.

проф. Цветелина Танкова, ендокринолог в МУ-София: "И оттам невродегенеративни забавяния, оттам деменция, болест на Алцхаймер, депресия, повишен риск от инсулти. Затлъстяването увеличава риска от мозъчен инсулт с 64%, а само наднормено тегло увеличава този риск с 22%."

Над 1/3 от европейците са засегнати от от проблем с нервната и мозъчната тъкан. Мозъчните инсулти в последните 10 години у нас намаляват, но не добре лекуваните диабет, високо кръвно и безконтролната употреба на противозачатъчни увеличават риска при младите.

проф. Димитър Масларов, началник на Клиниката по нервни болести в Първа МБАЛ "Св. Йоан Кръстител": "80% от инсултите са предотвратими и лечими. Тези хора години наред трупат рискови фактори, като не се лекуват адекватно."

Лекари предлагат от следващата година да има нова клинична пътека, по която да се лекуват хора със симптоми на мозъчен инсулт.

проф. Димитър Масларов, началник на Клиниката по нервни болести в Първа МБАЛ "Св. Йоан Кръстител": "Изтръпване на ръка и крак или отпадане на функцията или на говора в рамите на няколко минути и след това симптомите отзвучават. Точно тогава е моментът, в който трябва да се направи оценка на всички рискови фактори. И ако има стеснение на някой от мозъчните съдове то да бъдат предприети съответните мерки. Така, че всъщност да не се стига до инсулт."

доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК: "Всичко си върви по план, ще видим какво ще стане. Имаме входирана тази клинична пътека. В момента се обсъждат на работните групи с БЛС."

Новата клинична пътека ще бъде по-кратка и по-евтина от тази за инсулт, която Здравната каса плаща в момента, казват лекарите. Те са пресметнали, че Националния план за мозъчни заболявания ще струва между 50 и 200 милиона лева годишно.

проф. Николай Габровски, председател на Фондация "Съвет за мозъчно здраве": "Идеята ни е да имаме много по-добра превенция и ранна диагностика, добра диагностика и възможно най-добра диагностика и възможно най-интердисциплинарно и цялостно лечение на тези заболявания."

В плана са заложени и мерки за интеграция на хората, получили уреждане след мозъчно заболяване. Пари за изпълнението му в бюджета за следващата година не са предвидени.

#мозъчни заболявания #затлъстяване #деменция #алцхаймер #наднормено тегло

Последвайте ни

ТОП 24

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
1
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва"
3
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на...
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
4
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
5
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград
6
За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
24-годишна жена загина при катастрофа
5
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
6
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...

Още от: Общество

Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за потребителите
Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за потребителите
КЗК проверява президентската администрация заради медицинско оборудване от "Българската Коледа" КЗК проверява президентската администрация заради медицинско оборудване от "Българската Коледа"
Чете се за: 00:37 мин.
Отборът по борба за хора със слухов дефицит се готви за Олимпиадата Отборът по борба за хора със слухов дефицит се готви за Олимпиадата
Чете се за: 00:55 мин.
С 2 лв. е поскъпнала потребителската кошница от 27 основни храни С 2 лв. е поскъпнала потребителската кошница от 27 основни храни
Чете се за: 00:40 мин.
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва" Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва"
Чете се за: 07:52 мин.
Променя се организацията на движение в участък на АМ "Тракия" Променя се организацията на движение в участък на АМ "Тракия"
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди коалиционния съвет
Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна?
Чете се за: 03:22 мин.
По света
"Триумф на народа" - ВМРО-ДПНЕ с исторически пробив на...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ