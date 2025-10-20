БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за потребителите

Снимка: илюстративна
Изследване на Софийския университет и "Активни потребители" установи висока концентрация на бактерии в топлата питейна вода. Има ли опасни бактерии и вируси и в каква концентрация - това ще стане ясно до края на годината. Според "Активни потребители" липсват нормативни изисквания и контрол към топлоснабдяването за питейно-битови нужди.

д-р Сергей Иванов - Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски": "Ето в такива съдове за еднократна употреба, те са стерилни, се събират пробите с вода и после се слагат в хладилна чанта и се носят в лабораторията."

14 проби - с топла и студена вода от три града - София, Пловдив и Плевен са взети през юни. Изследването сравнява микробиологичната чистота на топлата и студената вода.

д-р Сергей Иванов - Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски": "И стигаме до ето това - в тази капчица се съдържа ДНК от тези бактерии и вируси. И после ги идентифицираме посредством ПСР - в момента даже точно това правим."

Резултатите били изненадващи.

д-р Сергей Иванов - Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски": "Противно на очакванията в топлата вода има много повече бактерии. Усреднено 22 пъти повече, а не би трябвало да е така."

При две от изследваните проби има почти 70 пъти разлика - в столичния квартал "Гео Милев" и на ул. "Гургулят" в Плевен. Основен проблем, според учените, е температурата на топлата вода - средно тя е 52 градуса - по-ниска от препоръчителната стойност от 55 градуса. В над 20% от пробите температурата е дори под 50 градуса. При недостатъчно топла вода бактериите се чувстват комфортно.

От "Топлофикация София" обясниха, че температурата зависи от моментното потребление на сградата, както и състоянието на вътрешната инсталация.

д-р Сергей Иванов - Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски": "Най-рискова е температурата на водата между 20 и 50 градуса. Бактериите имат свойство да правят биофилм, този тънък лигав налеп, прозрачен много често, всъщност това са бактерии. Ситуацията в България беше неизвестна. Ние нямаме мониторингови програми, нямаме дори законодателство, на което да реагират районните здравни инспекции и топлофикациите."

Учените препоръчват студената вода да се източва поне за минута, а топлата вода да не се използва за пиене.

