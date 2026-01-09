БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради заледени улици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази

Лекарите призовават за внимание и предпазни мерки при движение навън

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

След първия по-сериозен сняг за сезона, заледените тротоари и улици в София предизвикаха масови травми. Само за шест часа вчера в травматологията на болница "Пирогов" са потърсили помощ 80 души.

"За предното денонощие през нашия кабинет потърсиха помощ 144 пациенти, следобед и през нощта още над 60 души се нуждаеха от лекарска помощ", каза ортопед-травматологът д-р Александър Стефанов.

Основните травми са в областта на китката, рамото, тазобедрената става и глезена, като по-голямата част от пациентите са паднали в собствен ръст.

"Доста пациенти бяха и хоспитализирани – 35 човека, от тях 15 за оперативно лечение. Те са с малко по-сериозни травми, най-вече в областта на глезена, тазобедрената и гривнената става", добави д-р Стефанов.

Една от най-сериозните интервенции е била извършена през нощта на жена на 50 години, която е получила счупване на глезена, прибирайки се от работа.

"Най-често хората се нараняват, докато преминават през типични за тях маршрути – пред собствен блок, пред работа или прибирайки се от работа", уточни специалистът.

Най-младият пациент е на 20 години, а най-възрастният – на 95 години. Дори леки травми при възрастните могат да доведат до сериозни последствия.

"При падане от собствен ръст или при банална травма, включително и в дома, може да настъпи сериозно счупване, което да изисква операция. Това се дължи на понижената костна плътност, която след 60-70 години е много често срещана", обясни д-р Стефанов.

В сравнение с миналата година, броят на пострадалите е типичен за най-голямата спешна болница у нас, но лекарите отново призовават гражданите към повишено внимание.

"Определено внимавайте при стъпване по заледените тротоари, избирайте почистени или опесъчени пътища, придвижвайте се бавно и внимателно. Обувките трябва да са с по-сериозен грайфер, зимни туристически обувки, ако разполагате с такива, също са препоръчителни", каза още д-р Александър Стефанов.

Равносметката е ясна: над 140 души са потърсили помощ само за едно денонощие в най-голямата спешна болница у нас, а призивът към гражданите остава – предпазвайте се и излизайте навън само при необходимост.

Вижте още в прякото включване на Теодора Георгиева

#счупвания #болница "Пирогов" #УМБАЛСМ "Пирогов" #травми #опасност от поледици

Последвайте ни

ТОП 24

Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
1
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Как пернишката болница привлече чуждестранни лекари
3
Как пернишката болница привлече чуждестранни лекари
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
4
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан Андреево"
5
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан...
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП "Кулата – Промахон"
6
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Здраве

Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година
Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година
КЗК разследва възможен картел при обществените поръчки за болнична храна КЗК разследва възможен картел при обществените поръчки за болнична храна
Чете се за: 02:50 мин.
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов" Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
19526
Чете се за: 00:25 мин.
Как пернишката болница привлече чуждестранни лекари Как пернишката болница привлече чуждестранни лекари
6610
Чете се за: 06:15 мин.
Аптеки се оплакват от проблем с отпускането на лекарства по Здравна каса Аптеки се оплакват от проблем с отпускането на лекарства по Здравна каса
Чете се за: 03:02 мин.
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
45483
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради заледени улици
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради заледени улици
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Втори ден Гърция е блокирана от протестиращите фермери Втори ден Гърция е блокирана от протестиращите фермери
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Възстановяването на щетите в Кърджалийско продължава, водата засега...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас: Промяната...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Николай Младенов е назначен за генерален директор на „Съвета...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите да тръгват...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ