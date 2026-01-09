Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради заледени улици

След първия по-сериозен сняг за сезона, заледените тротоари и улици в София предизвикаха масови травми. Само за шест часа вчера в травматологията на болница "Пирогов" са потърсили помощ 80 души.

"За предното денонощие през нашия кабинет потърсиха помощ 144 пациенти, следобед и през нощта още над 60 души се нуждаеха от лекарска помощ", каза ортопед-травматологът д-р Александър Стефанов.

Основните травми са в областта на китката, рамото, тазобедрената става и глезена, като по-голямата част от пациентите са паднали в собствен ръст.

"Доста пациенти бяха и хоспитализирани – 35 човека, от тях 15 за оперативно лечение. Те са с малко по-сериозни травми, най-вече в областта на глезена, тазобедрената и гривнената става", добави д-р Стефанов.

Една от най-сериозните интервенции е била извършена през нощта на жена на 50 години, която е получила счупване на глезена, прибирайки се от работа.

"Най-често хората се нараняват, докато преминават през типични за тях маршрути – пред собствен блок, пред работа или прибирайки се от работа", уточни специалистът.

Най-младият пациент е на 20 години, а най-възрастният – на 95 години. Дори леки травми при възрастните могат да доведат до сериозни последствия.

"При падане от собствен ръст или при банална травма, включително и в дома, може да настъпи сериозно счупване, което да изисква операция. Това се дължи на понижената костна плътност, която след 60-70 години е много често срещана", обясни д-р Стефанов.

В сравнение с миналата година, броят на пострадалите е типичен за най-голямата спешна болница у нас, но лекарите отново призовават гражданите към повишено внимание.

"Определено внимавайте при стъпване по заледените тротоари, избирайте почистени или опесъчени пътища, придвижвайте се бавно и внимателно. Обувките трябва да са с по-сериозен грайфер, зимни туристически обувки, ако разполагате с такива, също са препоръчителни", каза още д-р Александър Стефанов.

Равносметката е ясна: над 140 души са потърсили помощ само за едно денонощие в най-голямата спешна болница у нас, а призивът към гражданите остава – предпазвайте се и излизайте навън само при необходимост.

