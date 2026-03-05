БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
Чете се за: 01:57 мин.
Снимка: Архив
Слушай новината

Само за седмица два случая на обездвижване на счупени крайници с картон. Медицински специалисти обездвижиха счупен крак на 6-годишно момиче с картон от пица, вместо специализирана шина. Случаят е от филиала за Спешна помощ в Разлог. Това е първият от два идентични случая на обездвижване на счупен крайник.

Първият инцидент е станал на ски-писта в Банско, по време на детски лагер. Детето е пострадало, докато се е учило да кара ски в присъствието на професионален инструктор. Веднага е закарано от възпитателите, с които е било на лагер, до филиала за спешна помощ в Разлог.

Там станало ясно, че кракът е счупен, без дислокации. Взето е решение родителите да закарат детето в "Пирогов". За да бъде транспортирано, кракът е обездвижен с подръчен картонен материал, памук и марля, вместо специална за целта шина или гипс.

От спешния център обясниха, че са имали налична крамерова шина, но не я използвали, тъй като тя е твърде голяма, твърда и неудобно за крайник на дете. Предложили са на възпитателите да закупят специална детска шина от специализиран магазин, но те отказали. Така за транспортирането до "Пирогов" детето останало с картона.

снимки: Росен Янчев (чичо на пострадалото дете)

В най-голямата болница за спешна помощ - "Пирогов" се погрижили за момичето, гипсирали крака и в момента детето е добре, но кракът му ще остане обездвижен над месец, до пълното му възстановяване.

Вторият случай е на дете на 3 години, на което е поставена импровизирана шина от картон в същия филиал на спешна помощ.

