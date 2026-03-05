Високите сметки за ток: Открити ли са нарушения в ЕРП-тата?

Депутатите изслушаха заместник-министъра на енергетиката Красимир Ненов и председателят на КЕВР Пламен Младеновски заради високите сметки за ток. Хиляди жалби на потребители се разглеждат в Комисията. Какви са причините за по-скъпия ток?

Регулаторът обясни, че по-високите сметки за ток се дължат на по-високото потребление и по-студените месеци, а не на промяна в регулираната цена. Около 98% от жалбите са на клиенти, които се отопляват на ток с климатици.

Пламен Младеновски - председател на КЕВР: „Общо в момента Комисията работи по над 4600 жалби, като са анализирани около 2548. Всички знаем, че цената на електроенергията не е променяна от 1 юли насам, така че повишена цена не би могла да бъде причина за повишените сметки. Отчетният период е до 31 дни, като и тук не са открити нарушения от прегледаните жалби. Следващото направление, което беше съмнително за нас, е дали правилно са превалутирани сметките, но няма проблеми и тук.“

Според заместник-министър Ненов основната причина за по-високите сметки е по-високото индивидуално потребление, което е свързано с по-ниските температури за месеца.

Красимир Ненов - заместник-министър на енергетиката: „Основната причина за по-високите сметки през този отоплителен сезон се дължат на следните няколко фактори – по-високото индивидуално потребление, свързано с по-ниските външни температури през януари в сравнение със същия период на 2025 година. Утвърдените от КЕВР регулирани цени са средно 2,58% по-високи спрямо миналия отоплителен сезон.“

