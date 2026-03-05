Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)

Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора. Малките са поколение на младата двойка лъвове Елза и Лео и вече предизвикват огромен интерес сред посетителите. Лъвчетата са родени на 20 януари тази година в зоопарка.

Те са две мъжки и едно женско и в момента се развиват добре под грижите на своята майка. Гордата майка Елза вече спокойно ги показва пред посетителите, които с любопитство наблюдават първите им стъпки.

Специалистите от сектор „Хищници“ следят внимателно развитието на малките.

Снимки: Иван Янев