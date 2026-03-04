Скулптурата на Христос в базиликата „Сант'Анезе фуори ле мура“ в Рим е дело на Микеланджело, смятат учени

Пет века след смъртта на Микеланджело Буонароти изследване твърди, че скулптурата на Христос Спасител в базиликата "Сант'Анезе фуори ле мура" в италианската столица Рим, считана досега за анонимна, е работа на ренесансовия гений, предаде АПА.

Откритието беше представено от историка на изкуството Валентина Салерно и експерти от Конгрегацията на канониците от Латерана в Рим, които управляват базиликата. Салерно основава своите открития на обширни документални изследвания, включително завещания, писма, дневници, исторически пътеписи, инвентаризации и записи на религиозни братства от 1564 г. до наши дни.

Според изследователката множество произведения, които биха могли да бъдат окончателно приписани на Микеланджело, все още не са свързани с името на твореца. Салерно се е фокусирала предимно върху произведения в църкви и музеи.

Микеланджело Буонароти е работил като скулптор, художник, архитект и поет и остава една от най-важните фигури в историята на изкуството. Въпреки че Микеланджело се е смятал предимно за скулптор, той създава един от най-известните цикли картини в света с фреските на тавана в Сикстинската капела, припомня АПА.

Снимки: БТА