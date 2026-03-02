БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Филмът "Грешници" е големият победител на Актьорските награди на САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:50 мин.
филмът грешници големият победител актьорските награди сащ
Филмът "Грешници" спечели наградата за най-добър актьорски състав на 32-рите Актьорски награди на САЩ в неделя, увеличавайки шансовете си преди раздаването на "Оскарите" след две седмици, съобщава АП.

На наградите на SAG главната филмова награда официално се нарича "Изключително изпълнение на актьорски състав във филм" - вместо да се отличава само един актьор, тя признава цялата група актьори, чиито комбинирани изпълнения правят даден филм успешен.

Наградите на гилдията са ключов индикатор за "Оскар", тъй като актьорите формират най-големия клон на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която номинира и определя победителите. Победата на вампирската драма на Райън Куглър наруши инерцията на "Битка след битка" на Пол Томас Андерсън, който преди това триумфира на "Златен глобус", БАФТА и други големи награди.

Майкъл Б. Джордан спечели наградата за най-добра мъжка роля за "Грешници", побеждавайки фаворита Тимъти Шаламе и печелейки най-голямата награда в кариерата си. Джеси Бъкли взе наградата за най-добра женска роля за "Хамнет". Наградите за поддържаща роля бяха присъдени на Шон Пен ("Една битка след друга") и Ейми Мадиган ("Оръжия").

Посмъртна телевизионна награда бе връчена на Катрин О'Хара за сериала "Студиото", приета от неговия ко-създателя Сет Роугън, който похвали нейния талант и щедрост. Сериалът спечели и наградата за най-добра комедия, докато "Спешни случаи в Питсбърг" грабна отличието за драматичен сериал.

Звездата ветеран Харисън Форд получи наградата за цялостен принос, връчена от Уди Харелсън. 83-годишният актьор произнесе емоционална реч, в която разсъждаваше върху своята дълга кариера, която той определи като "успех, но не за една нощ", и каза, че се чувства щастлив, че все още работи пред камерата.

Водена от Кристен Бел в Лос Анджелис и излъчвана по Netflix, церемонията отдаде почит и на "Мисията невъзможна: Възмездие", който спечели наградата за най-добър каскадьорски екип.

Снимки: БТА

