Първото за годината лунно затъмнение е на 3 март, като явлението няма да се наблюдава от територията на България, съобщиха от Института по астрономия с НАО при БАН.

Макар че от България явлението няма да може да се наблюдава, началото му ще бъде видимо от българската антарктическа база. За о. Ливингстън затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 08:44 UTC. Луната ще залезе за тях в 09:12 UTC, когато тя ще бъде навлязла в земната полусянка с около половината от своя диаметър. Частичните фази на затъмнението още няма да са започнали, когато Луната ще залезе за тях.

Това е второто затъмнение за годината след слънчевото затъмнение от 17 февруари.

"По време на затъмнението Луната ще бъде в съзвездието Лъв, а Слънцето – във Водолей. Затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 10:44 ч. Началото на затъмнението от сянката, т.е. на частичните фази, ще бъде в 11:50 ч. Пълната фаза ще започне в 13:04 ч. Максимална фаза ще се наблюдава в 13:34 ч. Краят на пълната фаза ще бъде в 14:03 ч. Краят на частичните фази ще настъпи в 15:17 ч., а на затъмнението от полусянката – в 16:23 ч.

Продължителността на затъмнението от полусянката ще бъде 5 часа и 39 минути. Продължителността на затъмнението от сянката ще е 3 часа и 27 минути. Пълната фаза ще продължи 59 минути. Магнитудът на затъмнението от сянката ще бъде 1,1526, т.е. Луната ще навлезе в земната сянка с около 1,15 свои диаметъра.

Началото на частично лунно затъмнение ще може да се наблюдава от България на 28 август.