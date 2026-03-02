БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха нова картина на Рембранд

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 02:07 мин.
Местонахождението на творбата от 1633 г. е било неизвестно в продължение на 65 години

Райксмузеум в Амстердам
Снимка: БТА
Откриха нова картина на Рембранд. От Райксмузеум в Амстердам обявиха, че са идентифицирали новата картина с помощта на модерни сканиращи технологии и стилистичен анализ.

Местонахождението на творбата от 1633 г., озаглавена „Видението на Захария в храма“, е било неизвестно в продължение на 65 години, но наскоро платното е било предоставено на музея за изследване, предаде АФП.

„Анализът на материалите, стилистичните и тематичните сходства, направените от Рембранд изменения, както и цялостното качество на картината подкрепят заключението, че това произведение е автентична творба на Рембранд ван Рейн“, се казва в изявление на музея.

Творбата изобразява библейската сцена, в която архангел Гавраил посещава първосвещеника Захария, за да му съобщи, че ще има син - Йоан Кръстител.

Самият Гавраил не е нарисуван, но светлината, която струи от горния десен ъгъл, предвещава неговото появяване.

Картината изчезва от публичното пространство, след като през 1961 г. е закупена от частно лице. Настоящият ѝ собственик се е свързал с Райксмузеум, което е позволило на експертите да изследват произведението с модерни аналитични инструменти.

Двугодишното проучване показва, че използваните бои се срещат и в други творби на Рембранд от същия период. Техниката на рисуване и наслагването на боите също са съпоставими.

Сканиранията са разкрили „композиционни промени, които подкрепят автентичността на произведението“, посочват от музея.

Подписът е признат за оригинален, а анализът на дървения панел потвърждава, че отбелязаната върху картината дата 1633 г. е вярна.

„Това е красив пример за уникалния начин, по който Рембранд изобразява истории“, заяви директорът на Райксмузеум Тако Дибитс.

Произведението е предоставено на музея като дългосрочен заем и ще бъде изложено за посетители от сряда.

#нова картина #Райксмузеум, #рембранд #Амстердам

