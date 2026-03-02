ДПС внесе документи за регистрация в ЦИК за участие в изборите на 19 април

Партия "Движение за права и свободи" (ДПС) внесе документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Регистрирахме се самостоятелно като партия с подписка, подписана от 12 222 наши сподвижници, подкрепящи партията. Това е израз на подкрепа, на разбиране за нашата работа през последните месеци. Това е израз на готовността на всички структури на партията да работят за изборите и най-вече – израз на приемането на работещия диалог между цялата наша партия и хората, които желаят да бъдат в такъв диалог, заяви Искра Михайлова, заместник-председател на ДПС и на парламентарната група на "ДПС - Ново начало". Тръгваме с това самочувствие – хората ни разбират, хората ни подкрепят, ние ще направим позитивна кампания за позитивното бъдеще на България, добави тя.

На въпрос каква кампания очакват, предвид че правителството падна след многохилядни протести, Михайлова каза, че пристъпват към кампанията с позитивизъм, защото проблемите на хората не трябва да се преекспонират, за да се спекулира с тях, а трябва да бъдат решавани. Това е нашият подход, допълни заместник-председателят на ДПС.

Няма политик, който да не чува гласа на български гражданин, но въпросът е дали някой политик има избираемост в чуването. Ние нямаме, защото ние чухме хилядите, десетки и стотици хиляди хора, които казаха: "Ние искаме стабилност". Имаше и това, каза Искра Михайлова.

На въпрос дали ДПС се опасява, че магазините за хората могат да бъдат затворени, заместник-председателят на ДПС коментира, че ако служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов направи и това, му пожелава успех в бъдеще. Магазините за хората са успешна инициатива, те работят, хората пазаруват в тях. Те са планирани като дългосрочна програма, който се опитва да спекулира с тях, това е негов проблем, допълни Михайлова.