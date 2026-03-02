БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Как ще се промени Иран след атаката на САЩ?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази

Възможно ли е Али Лариджани да бъде следващият лидер в Техеран?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С днешна дата, ние сме в задъдена улица. Така коментира ситуацията в Близкия изток арабистът проф. Владимир Чуков в студиото на "Денят започва". По думите на експерта по конфликти в региона доц. Мира Майер информацията за причините и за случващото се в Иран до момента е много оскъдна, но едва ли може да се очаква сухоземна операция.

доц. Мира Майер, експерт по конфликтите в Близкия изток:"Доколкото разбираме от американските източници, има два варианта. В единия вариант това ще трябва 4-5 дни, американците си тръгват и, както каза президентът Тръп, ще им каже на иранците, ще си видим след 5 години, ако вие продължавате да развивате ядерната програма. Другият вариант е за 1 месец - 4 седмици. В този вариант вече се предполага смяна на режима с участието на хората в Иран, който точно за това и са призовавани от президента. Но държа тук да отбележа защото този призив е отправен, бих казала, много неясно, не става дума за сега, в момента. Става дума за това след като свършат бомбардировките. Тези хора да излязат и да покажат действително какво точно искат и как искат да се управлява тази страна. И в двата сценария, за които споменах, е добре хората да участят."

Тя допълни, че очаква евентуално да се върне синът на последния шах, също така различни кюрдски отряди да навлязат в Иран, за да може да се подпомогне по земя това, което ще става.

Според проф. Вадимир Чуков иранският представител по сигурността има вероятност Али Лариджани да е човекът, който да поеме Иран след убийството на аятолах Хаменей.

проф. Владимир Чуков: "Али Лариджани. Това е човекът, според мен, който трябва много внимателно да следим. Хардлайнер. Беше командир в Революционната гвардия. Три мандата председател на парламента. Но, забележете, два пъти беше спиран от Хаменей да стане президент. Много авторитетен син на аятолах. Има една много интересна подробност. Неговата дъщеря е в Съедините Щати, в щата Охайо. И там изучава онкоболестите. И няма намерение да се връща в Иран. Иначе, неговият наратив е унищожителен. Против Америка, само че дъщеря му не ще да се връща."

Има и вариант да се приложи специфично шиитско-конституционно законодателство, което позволява субектът на управлението да не бъде един човек, а да бъде колектив - юрист богослов. И евентуално този юрист богослов, бидейки колектив, евентуално да се откаже от част от своите правомощия. Тоест, ето тук вече би могъл да се счита, че Али Лариджани би могъл да се мушне, казвам да се мушне, в рамките на тези управляващи лица, въпреки че той няма духовен сан, допълни проф. Чуков.

И според Мира Майер Али Лариджани е по-мекият вариант, въпреки че на практика той управлява страната от януари, но с благословията на айтолах Хаменей, но промяната ще стане постепенно, защото се изисква промяна в Конституцията.

Още за перспективите за промяна в Близкия изток и какво е отношението на Турция, вижте в разговора

#доц. Мира Майер #перспективи #анализ #проф. Владимир Чуков #Иран #конфликт

Последвайте ни

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
2
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
3
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
4
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
5
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
6
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
4
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
6
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...

Още от: Политика

Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
Почина народният представител от „Възраждане“ Славчо Крумов Почина народният представител от „Възраждане“ Славчо Крумов
Чете се за: 00:35 мин.
Политически критики: Част от партиите са недоволни от действията на служебния кабинет Политически критики: Част от партиите са недоволни от действията на служебния кабинет
Чете се за: 03:52 мин.
Напрежението в Близкия изток: Служебният външен министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега Напрежението в Близкия изток: Служебният външен министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега
7786
Чете се за: 00:35 мин.
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация
7307
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Израел и Хизбула размениха удари, най-малко 10 души са убити в Бейрут
Израел и Хизбула размениха удари, най-малко 10 души са убити в Бейрут
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Българка в Израел: Живеем непрекъснато в напрежение, държавата е блокирана Българка в Израел: Живеем непрекъснато в напрежение, държавата е блокирана
Чете се за: 03:22 мин.
По света
След ударите срещу Иран: Великобритания ще позволи на САЩ да използват нейни бази в Близкия изток След ударите срещу Иран: Великобритания ще позволи на САЩ да използват нейни бази в Близкия изток
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола може да достигне 100 долара за барел Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола може да достигне 100 долара за барел
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Вторият удължителен закон за бюджета влиза за обсъждане в парламента
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Очаква се докладът на КЕВР след проверките на трите ЕРП-та
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Българите са обединен от традициите, историята и езика, сочи...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Заради 3 март ограничават трафика през прохода Шипка
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ