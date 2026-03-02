Как ще се промени Иран след атаката на САЩ?

С днешна дата, ние сме в задъдена улица. Така коментира ситуацията в Близкия изток арабистът проф. Владимир Чуков в студиото на "Денят започва". По думите на експерта по конфликти в региона доц. Мира Майер информацията за причините и за случващото се в Иран до момента е много оскъдна, но едва ли може да се очаква сухоземна операция.

доц. Мира Майер, експерт по конфликтите в Близкия изток:"Доколкото разбираме от американските източници, има два варианта. В единия вариант това ще трябва 4-5 дни, американците си тръгват и, както каза президентът Тръп, ще им каже на иранците, ще си видим след 5 години, ако вие продължавате да развивате ядерната програма. Другият вариант е за 1 месец - 4 седмици. В този вариант вече се предполага смяна на режима с участието на хората в Иран, който точно за това и са призовавани от президента. Но държа тук да отбележа защото този призив е отправен, бих казала, много неясно, не става дума за сега, в момента. Става дума за това след като свършат бомбардировките. Тези хора да излязат и да покажат действително какво точно искат и как искат да се управлява тази страна. И в двата сценария, за които споменах, е добре хората да участят."

Тя допълни, че очаква евентуално да се върне синът на последния шах, също така различни кюрдски отряди да навлязат в Иран, за да може да се подпомогне по земя това, което ще става.

Според проф. Вадимир Чуков иранският представител по сигурността има вероятност Али Лариджани да е човекът, който да поеме Иран след убийството на аятолах Хаменей.

проф. Владимир Чуков: "Али Лариджани. Това е човекът, според мен, който трябва много внимателно да следим. Хардлайнер. Беше командир в Революционната гвардия. Три мандата председател на парламента. Но, забележете, два пъти беше спиран от Хаменей да стане президент. Много авторитетен син на аятолах. Има една много интересна подробност. Неговата дъщеря е в Съедините Щати, в щата Охайо. И там изучава онкоболестите. И няма намерение да се връща в Иран. Иначе, неговият наратив е унищожителен. Против Америка, само че дъщеря му не ще да се връща."

Има и вариант да се приложи специфично шиитско-конституционно законодателство, което позволява субектът на управлението да не бъде един човек, а да бъде колектив - юрист богослов. И евентуално този юрист богослов, бидейки колектив, евентуално да се откаже от част от своите правомощия. Тоест, ето тук вече би могъл да се счита, че Али Лариджани би могъл да се мушне, казвам да се мушне, в рамките на тези управляващи лица, въпреки че той няма духовен сан, допълни проф. Чуков.

И според Мира Майер Али Лариджани е по-мекият вариант, въпреки че на практика той управлява страната от януари, но с благословията на айтолах Хаменей, но промяната ще стане постепенно, защото се изисква промяна в Конституцията.

Още за перспективите за промяна в Близкия изток и какво е отношението на Турция, вижте в разговора