Израел и Хизбула размениха удари, най-малко 10 души са убити в Бейрут

Иран продължава да атакува съседните си страни
Израелските сили са атакували цели на ливанската шиитска организация в Ливан. По-рано Хизбула потвърди, че е изстреляла ракети и дронове от Ливан към Израел в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей. Най-малко десет души са убити в Бейрут.
Израелската армия разпореди евакуация на повече от 50 населени места в страната.
Според израелската армия ракетите са паднали в открити райони на израелска територия. Израел започна нова вълна атаки срещу иранския режим „в сърцето на Техеран“. Иран продължава да атакува съседни страни, съобщава се за експлозии в Дубай, Доха и Манама. Дим се издига около американското посолство в Кувейт
Британската армия съобщи за предполагаем удар с дрон тази нощ срещу британската военновъздушна база в Кипър. Не се съобщава за жертви.
Настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици или по-малко, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в телефонно интервю за британския вестник „Дейли мейл“. В друго интервю Тръмп каза, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога.
Най-висшият ирански представител по сигурността Али Лариджани написа в Екс, че Техеран няма да преговаря с Вашингтон.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Бойните операции продължават с пълна сила и ще продължат до постигането на всичките ни цели. Имаме много сериозни цели. Те можеха да направят нещо преди две седмици, но не успяха. По-рано централното командване съобщи, че трима американски военнослужещи са загинали в боя. Скърбим за истинските американски патриоти и се молим за пълното възстановяване на ранените. За съжаление, вероятно ще има още, но ще направим всичко възможно това да не се случи. Америка ще отмъсти за смъртта им и ще нанесе най-тежкия удар на терористите, които са обявили война на самата цивилизация".
Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран: "Няма да водим преговори със Съединените щати. Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили. Иран се защитава. Въоръжените сили на Иран не започнаха агресията."