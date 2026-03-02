Израел и Хизбула размениха удари, най-малко 10 души са убити в Бейрут

Израелските сили са атакували цели на ливанската шиитска организация в Ливан. По-рано Хизбула потвърди, че е изстреляла ракети и дронове от Ливан към Израел в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей. Най-малко десет души са убити в Бейрут.

Израелската армия разпореди евакуация на повече от 50 населени места в страната.

Според израелската армия ракетите са паднали в открити райони на израелска територия. Израел започна нова вълна атаки срещу иранския режим „в сърцето на Техеран“. Иран продължава да атакува съседни страни, съобщава се за експлозии в Дубай, Доха и Манама. Дим се издига около американското посолство в Кувейт

Британската армия съобщи за предполагаем удар с дрон тази нощ срещу британската военновъздушна база в Кипър. Не се съобщава за жертви.

Настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици или по-малко, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в телефонно интервю за британския вестник „Дейли мейл“. В друго интервю Тръмп каза, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога.

Най-висшият ирански представител по сигурността Али Лариджани написа в Екс, че Техеран няма да преговаря с Вашингтон.