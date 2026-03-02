БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ударите срещу Иран: Великобритания ще позволи на САЩ да използват нейни бази в Близкия изток

Ива Стойкова
Чете се за: 01:30 мин.
По света
След ударите срещу Иран: Великобритания ще позволи на САЩ да използват нейни бази в Близкия изток
Съединените щати и няколко арабски държави осъдиха иранските атаки в региона и ги определиха като опасна ескалация.

В съвместно изявление на Държавния департамент на Съединените щати, Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства се казва, че „неоправданите удари“ на Иран са били насочени срещу суверенна територия, изложили са на риск цивилното население и са нанесли щети на гражданска инфраструктура. Великобритания, Франция и Германия обявиха също в съвместно изявление, че призоваха Техеран да прекрати ударите и заявиха, че са готови да защитават интересите си в Близкия изток. Британският премиер Киър Стармър обяви, че Лондон е одобрил американско искане да използват британски бази за атаки срещу ирански ракетни обекти.

Киър Стармър, министър-председател на Великобритания: "Съединените щати поискаха разрешение да използват британски бази за тази конкретна и ограничена отбранителна цел. Решихме да приемем тази молба, за да попречим на Иран да изстрелва ракети в региона, да убива невинни цивилни, да излага на риск живота на британски граждани и да нанася удари по страни, които не са замесени в конфликта".

